Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo forması giyen Oscar, kalp ritmindeki ani bozukluk sebebiyle antrenman esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

  • Futbolcu Oscar antrenmanda kalp ritmi düzensizliği nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
  • Oscar'ın klinik olarak stabil durumda olduğu ve ek tetkikler için gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Kariyerini Brezilya Ligi takımlarıdan Sau Paulo'da sürdüren dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Oscar, sevenlerini korkuttu.

ANTRENMANDA FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

34 yaşındaki futbolcu Oscar'ın kalp ritmindeki ani bozukluk sebebiyle antrenman esnasında fenalaştığı belirtildi. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından yıldız ismin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

"KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ"

Sau Paulo kulübü, Oscar'ın son durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, "2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir. Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Korana aşısı olmuşmuy dun?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

24 yaşında Çin'e gittin dünyaları kazandın Chelseaden sonra yeter dunyayimi yiyeceksin bırak artık futbolu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 405.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düğün kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düğün kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.