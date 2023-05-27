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Dünyaca ünlü futbolcu Alphonso Davies, Spider-Man'i seslendirecek

Spor Haberleri

Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, Spider-Man'in 2 Haziran'da vizyona girecek yeni animasyon filmi Across the Spider-Verse'de seslendirme yapacak. Kanadalı futbolcu, Spider-Man'in 1967'deki halini seslendirecek.

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'in yıldızlarından Alphonso Davies, sinema sektörüne girişi yapıyor.

SPIDER-MAN'İ SESLENDİRECEK

Kanadalı futbolcu, çizgi roman uyarlaması olan Spider-Man: Across the Spider-Verse filminde Spider-Man'in 1967'deki halini seslendirecek. Merakla beklenen film, 2 Haziran'da vizyona girecek.

Dünyaca ünlü futbolcu Alphonso Davies, Spider-Man'i seslendirecek

YILDIZ İSİMLERLE EKİP ARKADAŞI OLDU

Yeni çıkacak animasyon filminde Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Andy Samberg, Jason Schwartzman ve Daniel Kaluuya gibi yıldız isimler seslendirmeleriyle yer alacak.

Haberler.com - Spor

Bayern Münih Spor Haberler

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