Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi
TFF 1. Lig'de Amedspor, evinde ağırladığı Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkararak 1. Lig'deki liderliğini korudu. Amedspor forması giyen Daniel Moreno'nun kayınpederi Kolombiyalı futbol efsanesi Carlos Valderrama, golün sevincini tribünde yaşadı.
- Amedspor, Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Iğdır FK'yı 3-0 yendi.
- Amedspor'un gollerini Daniel Moreno Mosquera (44. ve 76. dakika) ve Mbaye Diagne (55. dakika) attı.
- Dünyaca ünlü eski Kolombiyalı futbolcu Carlos Valderrama, damadı Daniel Moreno Mosquera'nın oynadığı Amedspor maçını izledi.
Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Amedspor ve Iğdır FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 3-0'lık skorla kazandı.
MOSQUERA YILDIZLAŞTI, AMED KAZANDI
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 76. dakikada Daniel Moreno Mosquera ile 55. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Diagne, ikinci yarıda da Dia Sabia ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.
KOLOMBİYALI EFSANE VALDERRAMA TRİBÜNLERDE
Amedspor'un maçtaki ilk iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi olan dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Valderrama, damadının attığı gollerde eşi, kızı ve torunlarıyla büyük sevinç yaşadı.