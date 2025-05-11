Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Sporculardan İki Madalya

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Sporculardan İki Madalya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde devam eden Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Yunus Ali Körpe gümüş ve Berfin Avcı bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu mücadele etti. Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde dört milli sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Immobile'den geleceğiyle ilgili çok net açıklama

Beşiktaşlı yıldız açıkladı: Ayrılmıyorum, buradayım
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.