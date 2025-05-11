Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Sporculardan İki Madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde devam eden Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Yunus Ali Körpe gümüş ve Berfin Avcı bronz madalya kazandı.
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu mücadele etti. Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde dört milli sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor