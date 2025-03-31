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Dünya yıldızının son hali şoke etti

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FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth'u 2-1 mağlup eden Manchester City'de Erling Haaland sakatlandı. Penaltı kaçıran ancak ikinci yarıda takımına beraberliği getiren golü atan Norveçli yıldız, 61. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Maç sonrası koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrılan Haaland'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City, FA Cup Çeyrek Final maçında dün akşam Bournemouth'a konuk oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

GOL ATTI, SAKATLANDI

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta Erling Haaland başroldeydi. 14. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Norveçli yıldız sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Kepa topu kurtardı. İkinci yarıda 49'da sahneye çıkan Haaland, durumu 1-1'e getirdi ancak maçı tamamlayamadı.

STADYUMU KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TERK ETTİ

Norveçli santrfor, son yarım saate girildiğinde sakatlandı ve 61. dakikada yerini Marmoush'a bıraktı. Bu arada Erling Haaland'ın, stadyumdan koltuk değnekleri ile ayrıldığına dair görüntüler sosyal medyaya düştü.

Dünya yıldızının son hali şoke etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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