Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na 36 ülkeden 143 sporcu katılıyor. Organizasyon, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor ve milli sporculardan biri olan Ali Zaimoğlu, Türkiye'yi temsil ettiği için mutluluğunu dile getirdi.

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona, 700 rakımlı Yassıtepe Alanyaspor TAKEOFF mevkinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ilk gününde 36 ülkeden 143 sporcu mücadele etti.

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra iniş yaptı. Havanın iyi olması durumunda toplam 12 sorti uçacak pilotlar, toplayacakları puan durumuna göre derecelendirilecek.

Milli sporculardan Ali Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'yi temsil eden 7 sporcu arasında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın 10 gün süreceğini hatırlatan Ali, "Bu organizasyon hem Alanya'nın hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir şampiyona. Şu an burada dünyanın en iyi paraşütçüleri yarışıyor. Umarım derece alacak arasında Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı olarak bizler yer alırız. Katılımcı tüm sporculara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyona 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

