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Dünya üçüncüsü milli güreşçi, baba ocağında coşkuyla karşılandı

Dünya üçüncüsü milli güreşçi, baba ocağında coşkuyla karşılandı
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Azerbaycan’da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 92 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan 15 yaşındaki milli güreşçi Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Türk bayraklarıyla ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 92 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan 15 yaşındaki milli güreşçi Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk bayraklarıyla ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Güreşe Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde başlayan, ardından eğitimini Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezi'nde sürdüren Yusuf Yaser Aksu, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl U15 Avrupa Şampiyonu olan genç sporcu, bu yıl ise U17 Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonasındaki tek madalyasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Macar rakibini 5-1 mağlup etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Yusuf Yaser Aksu, bronz madalya maçında Macaristanlı Sandor David Antaly'yi 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Baba ocağında gurur ve sevinç

Şampiyonanın ardından Vezirköprü'ye dönen milli sporcu; ailesi, mahalle sakinleri ve yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenörü İbrahim Kiraz tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandı. Karşılamada duygularını paylaşan Yusuf Yaser Aksu, Samsun'u, Vezirköprü'yü ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Memleketimi ve ülkemi bu seviyede temsil edip madalya ile dönmek benim için tarif edilemez bir gurur. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerim İbrahim Kiraz ve Sezai Yılmaz başta olmak üzere, Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki hocalarıma ve milli takım antrenörlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Oğlunun elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduğunu ifade eden baba İsa Aksu ise duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, bu başarının yalnızca ailelerine değil, Vezirköprü'ye ve tüm Türkiye'ye ait bir gurur olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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