Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü: Futbol Camiasında Unutulmaz Kaybılar

"17 Kasım Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü", futbol camiasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural, Eskişehirspor'dan Kaan Öztürk, Samsunspor'dan Müjdat Gürsu, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Nuri Asan kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.

Portekizli Diogo Jota, Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone, Panamalı Rommel Fernandez, İspanyol Jose Antonio Reyes, Juan Gomez Gonzalez, İngiliz Laurie Cunningham, Peter Houseman, Kuzey Makedonyalı Petar Milosevski, Alman Lutz Eigendorf, Kolombiyalı Freddy Rincon, Marino Klinger, Brezilyalı Everaldo ve Heraldo Bezerra da çeşitli ülkelerde geçirdikleri trafik kazalarından sağ çıkamayarak futbol dünyasını üzdü.

Metin Oktay, takla atan araçtan kurtulamadı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, 55 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Metin Oktay, Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Otomobili takla atan Oktay'ın kazada "çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek" hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken Gölbaşı Hacılar mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında forma giyen Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmesi, futbolseverleri derinden üzdü.

Alanyaspor'dan Sural kazada yaşamını yitirdi

Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyaspor oyuncularını taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı.

Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayata veda etti.

Samsunspor'un renklerine "siyah" eklendi

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan, hayatını kaybetti.

Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı.

Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.

Samsunspor'dan futbolcu Müjdat Gürsu ise 1994'te arkadaşını havaalanından almak için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi ve 22 yaşındayken hayata veda etti.

Doğan Seyfi Atlı kazadan sağ çıkamadı

Denizlispor'un genç futbolcusu Doğan Seyfi Atlı, Aralık 2001'de Aydın'dan Denizli yönüne seyir halindeyken yaptığı kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.

Doğan Seyfi Atlı, kullandığı otomobilin Nazilli yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 21 yaşında vefat etti.

Milosevski'nin bulunduğu araç, minibüse çarptı

Trabzonspor, Malatyaspor ve Akçaabat Sebatspor'da görev yapan Kuzey Makedonyalı kaleci Petar Milosevski, ülkesinde trafik kazasına kurban gitti.

Mart 2014'te Milosevski'nin bulunduğu araç, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

Milosevski, kazada 40 yaşında hayatını kaybederken aracın sürücüsü Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı İlço Gyorgyioski ise yaralı kurtuldu.

Reyes ülkesinde geçirdiği kazada hayata veda etti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, ülkesinde geçirdiği trafik kazasında 35 yaşında hayatını kaybetti.

Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal gibi takımlarda oynayan??????? Reyes, Haziran 2019'da İspanya'nın güneyindeki Utrera ilçesindeki kazadan sağ kurtulamadı.

Rincon'un aracı otobüsle çarpıştı

Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirerek öldü.

Cali kentinde Nisan 2022'de kullandığı aracın otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Jota'nın vefatı futbol camiasını derinden üzdü

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 28 yaşında hayatını kaybetmesi, futbol camiasını derinden yaraladı.

Kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile seyahat eden Jota'nın aracı, başka bir aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucu kaza yaparak alev aldı.

İki kardeş, Temmuz 2025'te İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasından sağ kurtulamadı.