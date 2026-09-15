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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'de yapılacak

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- Türkiye, yarın başlayacak organizasyona 36 sporcuyla katılacak

2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Chuncheon kentindeki organizasyon, 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 83 ülkeden 1417 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

Müsabakalar, "World Taekwondo YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
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