Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'de yapılacak
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- Türkiye, yarın başlayacak organizasyona 36 sporcuyla katılacak
2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Chuncheon kentindeki organizasyon, 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 83 ülkeden 1417 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
Müsabakalar, "World Taekwondo YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA