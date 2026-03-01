Haberler

Milli bilardocular, Dünya Takımlar 3 Bant Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, çeyrek finalde Vietnam takımına yenilerek Dünya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na veda etti.

Dünya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt, çeyrek finalde elendi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştıkları Vietnamlı Tran Quyet Chien ile Nguyen Tran Thanh Tu'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Vietnam takımı, finalde Almanya'dan Martin Horn ile Amir Ibraimov'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki