Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları Macaristan'da

Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda sezonun sekizinci ayak yarışları, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarda milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 345 puanla genel klasman lideri konumunda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 25 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarda piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Toprak, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de superpole seansına, 15.00'te ilk yarışa, 27 Temmuz Pazar günü ise saat 12.00'de superpole yarışına ve saat 15.00'te ikinci ana yarışa katılacak.

Yamaha Motoxracing takımıyla yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Superbike Şampiyonası'nda Toprak'la birlikte Türkiye'yi temsil edecek.

Can Öncü, Supersport'ta podyum arayacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci ayağında mücadele edecek milli sporcu Can Öncü, 25 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara ve superpole seansına çıkacak.

Can, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 16.15'te ilk yarışta, 27 Temmuz Pazar günü ise aynı saatte ikinci yarışta podyum mücadelesi verecek.