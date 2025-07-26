Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları Singapur'da Başlıyor
Türkiye, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarın Singapur'da başlayacak yüzme yarışlarında üç milli sporcu ile temsil edilecek. Organizasyonda Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi yer alacak.
Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları, yarın Singapur'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Singapur'daki organizasyonda üç milli sporcu yer alacak.
3 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi temsil edecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor