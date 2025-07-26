Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları Singapur'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarın Singapur'da başlayacak yüzme yarışlarında üç milli sporcu ile temsil edilecek. Organizasyonda Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi yer alacak.

Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları, yarın Singapur'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Singapur'daki organizasyonda üç milli sporcu yer alacak.

3 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi temsil edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı

Kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.