Dünya spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti! Tam 10 milyar dolar

Dünya spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti! Tam 10 milyar dolar
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NBA takımlarından Los Angeles Lakers 10 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı. Lakers'ın sahibi Buss ailesi, takımın satışı için anlaşmaya vardı.

Dünya spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti. NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın sahibi Buss ailesi, takımın satışı için MLB ekibi Los Angeles Dodgers'ın da hissedarı olan Matt Walter ile anlaşmaya vardı.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

45 yıl önce Lakers'ı 67.5 milyon dolar karşılığında satın alan Buss ailesi, çoğunluk hisselerini 10 milyar dolar karşılığında sattı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yle birlikte WNBA takımı Los Angeles Sparks'ın da hissedarı olan Walter, 2021'den bu yana Lakers'ta yüzde 21'lik bir paya sahipti.

DÜNYA SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Lakers'ın satışı spor tarihinin en yüksel bedelli kulüp satışı oldu. Önceki rekor, bir diğer NBA ekibi Boston Celtics'e aitti.

Los Angeles Lakers'ın satışının ardından spor tarihinin en pahalı kulüp satışlarında oluşan sıralama şöyle;

  • 10 milyar dolar: Los Angeles Lakers
  • 6.1 milyar dolar: Boston Celtics
  • 6.05 milyar dolar: Washington Commanders
  • 5.3 milyar dolar: Chelsea
  • 4.7 milyar dolar: Denver Broncos
  • 4 milyar dolar: Phoenix Suns
  • 3.5 milyar dolar: Milwaukee Bucks
  • 2.4 milyar dolar: New York Mets
  • 2.4 milyar dolar: Brooklyn Nets
  • 2.2 milyar dolar: Carolina Panthers
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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