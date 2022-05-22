Dünya şampiyonu yüzücü Mehlika çiçeklerle karşılandı - Haberler

Fransa'da yapılan Okullararası Dünya Şampiyonası'nda 200 metre kelebek stil yarışlarında dünya şampiyonu olan Kayserili Mehlika Kuzeh Yalçın, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Kayseri Doğa Koleji öğrencisi Mehlika Kuzeh Yalçın, 14-22 Mayıs Tarihleri arasında Fransa'nın Normandy kentinde düzenlenen Okullar Arası Dünya Şampiyonasında 100 m kelebek stil yarışında dünya 4.'su, 4x100 mix bayrak yarışında dünya 2.'si ve 200 m kelebek stil yarışında ise dünya şampiyonu oldu. Yalçın'ı taşıyan uçak Erkilet Havaalanı'na inerken, dünya şampiyonu sporcuyu ailesi, yakınları ve okul yöneticileri Türk Bayrakları ve çiçeklerle karşıladı. Hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyen Mehlika Kuzeh Yalçın; "Değişik, alışık olmadığım bir organizasyondu. Bekliyordum böyle bir performansı. Çok mutluyum. Hedeflerim, 2024 Paris olimpiyatları. Kayseri Doğa Koleji Kurucusu olan Halil Gürsoy'a, lise müdürümüz ve spor koordinatörümüze, antrenörlerimize ve aileme desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Doğa Koleji Kurucusu Halil Gürsoy ise; "Burada Mehlika'nın hikayesi güzel bir hikaye. Herkese; Kayseri gibi denizin olmadığı bir şehirden dünya şampiyonluğu kazanabileceğini gösteriyor. Yeter ki istesin. İnşallah olimpiyatlara gideceğini ve ülkemizi gururla temsil edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor