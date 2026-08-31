Genç Milli Güreşçiler Edirne'de Büyük Hedeflerle Kampta

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) koordinasyonunda hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren 14 yaş altı milli güreşçiler, uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) Edirne'deki tesislerinde kampa giren 40 milli güreşçi, antrenmanlarını yüksek motivasyonla sürdürüyor.

Kariyerlerinin başındaki genç güreşçiler, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Yiğit'in şampiyonalara hazırlandığı Edirne'deki TOHM'da antrenman yapan genç milliler, onun başarılarından ilham alarak Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmak istiyor.

Türkiye'nin farklı illerinden kampa katılan sporcular, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı kazanmayı hedefliyor.

"Bakanlığımız ve federasyonumuz tüm imkanları sunuyor"

Milli takım antrenörü Nasip Ekelik, AA muhabirine, TGF Başkanı Taha Akgül ve federasyon yönetiminin genç sporcuların yetişmesine ve altyapının geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

Hazırlık kamplarının genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Ekelik, şöyle konuştu:

"Bu hazırlık kamplarında çocuklarımıza bunu aşılıyoruz. Hazırlık kamplarına giren sporcular profesyonelliğe alışır, ilk adımını atar. Hedefleri şekillenir ve kendilerini daha çok adapte edip Avrupa'da ve dünyada başarı elde etmek ister. Gençlerin dünyada başarı kazanmasını sağlamak için bakanlığımız ve federasyonumuz tüm imkanları sunuyor."

Yasemin Adar Yiğit'in genç sporcular için önemli bir rol model olduğunu ifade eden Ekelik, dünya şampiyonunun yetiştiği ve fotoğraflarının bulunduğu salonda antrenman yapmanın sporcuların motivasyonunu artırdığını kaydetti.

"TOHM'da çalışmak bana çok şey kattı"

Yalova'dan kampa katılan milli güreşçi Gizem Durgun da hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda mücadele etmek istediğini belirten Durgun, şunları kaydetti:

"10 yaşından beri güreşiyorum. Yalova Tersaneler Spor Kulübü sporcusuyum. TOHM'da çalışmak bana çok şey kattı, öncelikle hedef belirlememe yardımcı oldu. Güreşe başladığımdan bu yana birer Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü ile dört Türkiye ikinciliği elde ettim. Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyorum. Avrupa ve dünyada defalarca şampiyon olmuş çok başarılı bir kadın. Ben de onun gibi başarılar elde etmek istiyorum."

İstanbul'dan gelen milli sporcu Melike Kalkan ise Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti.

Cimnastik yaparken antrenörünün yönlendirmesiyle güreşe başladığını anlatan Kalkan, "Güreşi severek yapıyorum. Türkiye şampiyonluğum ve iki Türkiye üçüncülüğüm var. Bu başarımı Avrupa ve dünyada da göstermek istiyorum." diye konuştu.

"Hazırlık kampları çok etkili oldu"

Adana'dan gelen milli güreşçi Ceylin Doğan da her yaz hazırlık kampına katıldığını söyledi.

Kampların gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getiren Doğan, "Hazırlık kampları çok etkili oldu, antrenmanda alamadığım verimi TOHM'da aldım. Hedefim olimpiyatlarda başarı elde etmek ve 23 yaş altı kadınlarda dünyada derece yapmak. Dört Türkiye şampiyonluğum, Türkiye ikinciliğim ve üç Türkiye üçüncülüğüm var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki çeşitli organizasyonlarda dereceler elde eden milli güreşçiler Serra Gül Yılmaz, Selma Ceylin Alıçlı, Nisan Özcan ve Derin Enginar da Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA