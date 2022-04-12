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Dünya şampiyonu üniversite öğrencisinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya şampiyonu üniversite öğrencisinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Ukrayna Asıllı Dünya Şampiyonu 7 Aralık Üniversitesi Öğrencisi Anna Çelik, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Ukrayna Asıllı Dünya Şampiyonu 7 Aralık Üniversitesi Öğrencisi Anna Çelik, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi.

Antalya'da düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Anna Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Görüşmeye BESYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş ile Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Berna Karakoç ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Gür de katıldı.

Rektörümüz Karacoşkun, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerinin akademik başarıları kadar önemli olduğundan bahsederek Çelik'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - KİLİS

Dünya şampiyonu üniversite öğrencisinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası, Ukrayna, Aralık, Rektör, Spor, Haberler

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