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Dünya şampiyonu Şaziye'ye coşkulu karşılama

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Samsunlu 14 yaşındaki bilek güreşi dünya şampiyonu Şaziye Demir, memleketinde davul-zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

- Dünya şampiyonu Şaziye'ye coşkulu karşılama

SAMSUN - Samsunlu 14 yaşındaki bilek güreşi dünya şampiyonu Şaziye Demir, memleketinde davul-zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Henüz 14 yaşındaki Şaziye Demir, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için gittiği spor salonunda bilek güreşine olan yeteneği keşfedildi. Katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarıların ardından Türkiye'yi Moldova'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda temsil eden Şaziye, 55 kilo kategorisinde sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda ise dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Yurda dönüşünün ardından Havza ilçesine gelen Şaziye Demir, Havza ilçe girişinde kulüp yöneticileri, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, genç şampiyona çiçek takdim ederken, Şaziye Demir babası İsmet Demir'in elini öpüp, kardeşi Hilal'e sarılarak hasret giderdi.

Kulüp Başkanı Aydın Kaya, Şaziye'nin 2 yıldır kulübün sporcusu olduğunu belirterek, "Şaziye, önce Türkiye şampiyonu oldu, ardından Türkiye'mizi Moldova'daki dünya şampiyonasında temsil etti. Sol kolda dünya üçüncüsü, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu. Bize yaşattığı bu büyük gurur için kendisini tebrik ediyorum. Kulüp olarak her zaman destekçisi olacağız" dedi.

Bilek güreşi antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Murat Aktaş, emeklerinin dünya şampiyonluğu ile taçlandığını belirterek, "Zorlu bir süreci başarıyla atlattık. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı devam ettirmek ve önümüzdeki yıl da İstiklal Marşımızı yeniden dünya sahnesinde okutmak" diye konuştu.

Şaziye Demir ise Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu başarıyı destekçilerimle paylaşmak büyük bir mutluluk. Amacım, başarının tesadüf olmadığını kanıtlayarak zirvedeki yerimi korumak. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Daha sonra araç konvoyu eşliğinde ilçe turu atan Şaziye Demir, Kevser Park'ta vatandaşlar tarafından davul ve zurna ile karşılandı ve tebrik edildi. Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, "Şaziye, Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi. Kıymetli kardeşimize bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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