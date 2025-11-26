Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek'ten öğrencilere ilham veren buluşma

Dünya şampiyonu ve rekortmeni milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Ankara'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşiye katıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Sahada Öğren Söyleşileri' kapsamında, halter branşında Türkiye'yi başarıyla temsil eden dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek öğrencilerle bir araya geldi. 65 kilogram sıkletinde toplam 324 kilogram kaldırarak dünya rekorunun sahibi olan milli sporcu, şampiyonluk yolculuğunu, sporculuk deneyimlerini ve zirveye giden süreçte edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Aynı zamanda, Özbek'in başarılarının yaşandığı anların video kayıtları seyredildi.

"Büyükler Dünya Şampiyonu oldum ve bunu bir dünya rekoru kırarak elde ettim"

Kazandığı şampiyonluk ve kırdığı rekora değinen Özbek, "2025 yılında Büyükler Dünya Şampiyonu oldum ve bunu bir dünya rekoru kırarak elde ettim. Bu aldığım dünya şampiyonluk madalyası en son 2010 yılında Mete Binay tarafından alındı. En son 2010 yılında halterde dünya şampiyonluğunda İstiklal Marşı okundu. 15 yılın ardından böyle bir madalyanın rekorla birlikte gelmesi bize nasip oldu. Hem böyle bir özlemi dindirebilmek, bitirebilmek hem de yıllar sonrasında bir dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olmak benim için de büyük bir gurur kaynağıydı. Tabii ki buralara gelmek adım adım her şey adımla başlıyor. Bundan önce dünya ikincilik, dünya üçüncülüklerim var. Daha da gerisinde Avrupa ikinciliklerim, üçüncülüklerim, şampiyonluklarım tabii ki çeşitli birçok madalyam oldu bu noktalara gelirken ama hem yaşım hem de tecrübem itibariyle artık daha emin ve daha sağlam adımlar atıyoruz. Böylelikle de hedefimizi net bir şekilde hem halkımıza hem de sporla alakalı olan kişilere bakanlığımıza da bunu resmi bir şekilde gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Hedeflerinden bahseden Muhammed Furkan Özbek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Artık bunu büyük bir özgüvenle ve cesaretle söyleyebiliyorum ki iki kez olimpiyatlara katıldım. 2024 Paris Olimpiyatlarında olimpiyat dördüncüsü oldum. Çok küçük bir farkla olimpiyat üçüncülüğünü kaçırdım. Yarıştığımız sıkletler yeni bir sıklet. Büyük bir risk alarak yarışmayı 3 ay kala öncesinden 12 kilo kestik ve 65 kilo sıkletine düştüm ben. Şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Büyük bir risk aldık. 3 ay gibi bir sürede 12 kiloyu kesip dünya şampiyonu oldum."

"Sakat bir şekilde yarışıp şampiyon olabilmek benim için bir anlam kazandırdı"

Küçükken kavgacı bir çocuk olduğunu söyleyen milli halterci, "5. sınıfta beden dersinde kavga ederken disipline gönderileceğimi ve ceza alacağımı söylediler. Dediler ki 'Eğer ceza almak istemiyorsan arka tarafta bir salon var. Burada spor yapmak istersen belki bu cezayı düşünebiliriz'. Böylelikle beni yönlendirdiler aslında. Sonra süre çok hızlı ilerledi ve aradan 14 sene gibi büyük bir zaman geçti. Kariyerimde dönüm noktası olarak değerlendireceğim iki anım var. Hem burası hem de 2024 Paris Olimpiyatları. Bu büyük yarışmaların ikisine hazırlanırken de ikisinde de yarışmalara yaklaşık 10 ila 12 gün kala bacak arkamdan 4 santim birinden, 3.5 santim birinden sakatlık yaşadım. Hızlı tedaviler, ağır ağrı kesicilerle birlikte tabii ki bunlar Doping Kurulunun önerdiği ve yasaklı olmayan ağır kesiciler. Bunlarla büyük bir mücadele verdim. 3.5 santim olan yırtığım, yarışma sürecinde yaptığım antrenman ve yarışma anının sonuna kadar verdiğim mücadeleden dolayı 7 santime kadar genişledi her ikisi de. 2024'de sol, bu dünya şampiyonamda da sağ tarafı yırttım. Sakat bir şekilde yarışıp şampiyon olabilmek aslında benim için çok bir anlam kazandırdı" diye konuştu.

"Babamın söylediği, 'Biz buradan ne olarak çıktık, bugün ne olarak tekrardan memlekete girdik' demesiydi"

Yozgat doğumlu olduğunu belirten ve şampiyonluk sonrası memleketine döndüğünü ifade eden Özbek, "Memleketimde güzel bir karşılama yaşadım. Hem Yozgat halkı olarak hem de il müdürlerimiz, valilerimiz olsun gerçekten çok güzel bir konvoyla karşılama yaptılar. O süreçte ailem de memleketteki akrabalarımız da oradaydı. Orada o şekilde çıkabilmek, aileme de aslında o gururu birebir yaşatabilmek güzel bir muhabbetti. Çünkü biz oradan yıllar öncesinde çıktığımızda babam Ankara'ya iş bulmak için gelmişti. O memlekette çok iş yoktu, küçük bir şehir çünkü. Dönüşte de babamın bana söylediği ve beni duygulandıran 'biz buradan ne olarak çıktık, bugün ne olarak tekrardan memlekete girdik' demesiydi. O aslında çok anlamlıydı. Aslında bu karşılamanın bütün özeti babamın bu söylediği birkaç kelime de saklı. O yüzden de hem ailemi bu şekilde gururlandırabilmek çok güzel. Çünkü her erkek evladının en başta isteyeceği şey önce ailesini gururlandırmaktır. Ufak tefek kavgalardan bugün dünya şampiyonluğuna" şeklinde konuştu.

Öğrencilerle yapılan soru cevabın ardından, yapay zeka uygulamalarına Özbek'in gelecekte kaç madalya alacağı ve kaç kilogram kaldıracağı gibi değerlendirmeler sunuldu. Bu şekilde de Özbek'in tahminleri yapay zeka ile eşleştirildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANKARA