Dünya şampiyonu milli tekvandocular, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan ile gümüş madalya alan Furkan Ubeyde Çamoğlu, Ankara'ya geldi.

Yurda dönen milli tekvandocular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti. Milli sporcuları, Esenboğa Havalimanı'nda federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile yakınları çiçeklerle karşıladı.

Karşılama töreninde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yer aldı.

Merve Dinçel Kavurat, yaptığı açıklamada, üst üste ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatarak, "Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris Olimpiyatları benim için maalesef talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. Ama profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi yeni bir hedef koydum ve dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Başarısında emeği bulunanlara teşekkür eden Merve, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkamda çok güzel bir ekibin olduğunu düşünüyorum. Bu başarılar tek taraflı değil. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek veren bir kadro var. Kendi adıma konuşmam gerekirse onlar olmasaydı olimpiyat sonrasında dibi görüp yeniden zirveye çıkamazdım. Şimdi yapmam gereken tek şey bu madalyayı, başarıyı korumak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı ülkeme getirmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim."

Katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emine Göğebakan, "Ülkemizden ayrılırken altın madalyayla dönmek istiyordum. Dönüşüm altın madalyayla oldu, çok mutluyum. Çok çalıştık. Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağımı bilmiyordum. Bugüne nasipmiş. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Çok güzel sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Furkan Ubeyde Çamoğlu ise "Gümüş madalyada kaldığım için biraz üzgünüm. Ama Allah'a şükürler olsun, bazen nasipten ileriye gidemiyoruz. Takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı da tarihi bir başarıya imza attıklarının altını çizdi.

"Türk tekvando tarihinin en başarılı sonucunu aldık." diyen Kavcı, şunları kaydetti:

"Türkiye Tekvando Federasyonu, 1973 yılında başlayan Dünya Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını burada aldı. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Güney Kore gibi bir ülkenin önüne geçerek bunu başardık. Tabii bunun için çok çalıştık, sporcularımız çok emek verdi. Spor kulüplerimiz çok ciddi emek verdi. Spor kulüplerimizin başkanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Orada çalışan antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu başarının baş mimarlarından biri de onlar. Onlar spora destek verdiği için sporcularımız bu seviyeye geliyorlar. Bizler de teknik direktör olarak sporcularımıza en iyi şekilde birikimlerimizi vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'ya, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir an olsun bizi yalnız bırakmadılar."