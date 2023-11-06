Dünya şampiyonu memleketinde coşkuyla karşılandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Nesrin Baş, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Turhallı Nesrin Baş, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Alina Shauchuk'u 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Şampiyon güreşçi, Arnavutluk dönüşünde sevenleri ve Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul tarafından Tokat Havalimanı'nda karşıladı. Turhallılar, şampiyon güreşçiyi çiçek takdim etti. TOGG ile yapılan Turhal turunun ardından milli güreşçi, Hamam mahallesinde bulunan evinin önünde komşularıyla buluştu. - TOKAT