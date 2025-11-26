Dünya Şampiyonu Halterci Muhammed Furkan Özbek: 'Rakiplerimin Üzerine Oynuyorum'

Dünya şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, yarışmalarda "rakiplerinin üzerine oynadığını ve şarkı söyleyerek algı yarattığını" söyledi.

Norveç'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Muhammed Furkan, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Prof. Dr. İmdat Yarım ve Dr. Öğr. Üyesi Musab Çağın da katıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Furkan Özbek, okulunun Spor Bilimleri Fakültesi seminer salonunda "Sahadan Öğren Söyleşileri" kapsamında düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

2024 Paris Olimpiyatlarında 4. olduktan sonra "kendisine gelemediğini" aktaran milli sporcu, spor kariyerinde yanında, destek olan birilerini bulunmasının önemini vurguladı.

Norveç'teki Dünya Halter Şampiyonası'ndaki 324 kiloluk rekor kaldırışında sağ arka adalesini yırtmasına rağmen o an vazgeçmediğini anlatan Muhammed Furkan Özbek, rakipleri hakkında da "Aralarında beni değerlendirdiklerini ve konuştuklarını biliyorum. Onların çekindiği ve benim hakkımda plan yaptıkları bir konuma geldim. Yarışmada rakiplerimin üzerlerine de oynuyorum. Yabancı rakiplerime şarkı söylerim. Onlarda 'vay be elemana bak, biz burada sıkıntıya girerken şarkı söylüyor' algısı yaratıyorum." diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Muhammed Furkan, halterin sabır gerektirdiğini vurgulayarak "İrade, bu işin en önemli noktası. İradenizin ve inancınızın olması gerekiyor. Dünya şampiyonasına gitmeden önce de aynısını düşündüm. Her zaman kendime 'ben şampiyon olacağım' dedim. Bir yerden sonra ben de inanmaya başladım." ifadelerini kullandı.