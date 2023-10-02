Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz'ı makamında ziyaret etti.

Dünya şampiyonu Cengiz ile Başkan Eroğlu'ndan MHP'ye ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz'ı makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz, Belgrad'da gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan güreşçi Ali Cengiz'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, MHP MYK Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali de yer aldı. - İSTANBUL