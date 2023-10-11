- Dünya şampiyonu Ahmet Talha Kacur'un hedefi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

NİĞDE - Dünya şampiyonu milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 2025 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, memleketi Niğde'de olimpiyat hazırlıklarına şimdiden başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi alan milli sporcu, spor kariyerini olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyor. Milli sporcu Kacur, "Dünya şampiyonasında mücadele ettik, şanlı bayrağımızı dalgalandırdık orada. Hem memleketimizi hem üniversitemizi hem de ülkemizi alnımızın akıyla temsil ettik. Bir sporcunun zirve hayali olimpiyat şampiyonluğudur. Dünya şampiyonluğunu ikinci kez aldık, olimpiyat altınımız kaldı. İnşallah gidip olimpiyat altınını alıp geleceğiz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin her zaman sporcunun yanında olduğunu söyleyen Kacur, akademik hayatına devam etmek ve bilinçli spor yapmak istediğini belirterek, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bütün imkanları seferber ediyor. Hocalarımız bir antrenör gibi bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Akademik hayatıma devam etmek istiyorum. Spor yaparken bilinçli spor yapmak istiyorum. Sporun içinde olan birisi olarak bu işi akademik boyutta da devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.