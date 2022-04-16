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Dünya, Ronaldo'yu konuşuyor! Manchester United-Norwich maçında yine inanılmazı başardı

Haberler.com - Spor
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Dünya, Ronaldo'yu konuşuyor! Manchester United-Norwich maçında yine inanılmazı başardı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, sahasında Norwich'i 3-2 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo attığı 3 golle maça damga vururken kulüp kariyerinde 50, toplamda ise 60. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Manchester United ile Norwich, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo çılgın performansıyla maça damga vurdu.

RONALDO 60. KEZ HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7., 32. ve 76. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Norwich'in golleri ise 45+1. dakikada Dowell ve 52. dakikada Pukki'den geldi. Portekizli yıldız attığı 3 golle kulüp kariyerinde 50, toplamda ise 60. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Dünya, Ronaldo'yu konuşuyor! Manchester United-Norwich maçında yine inanılmazı başardı

Haberler.com - Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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