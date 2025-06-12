Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı'nda Maçlar Devam Ediyor

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Alanya'da düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etkinliğinin ikinci gününde kadınlar ve erkeklerde toplam 48 karşılaşma yapıldı. Organizasyon 15 Haziran'daki final müsabakalarıyla sona erecek.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.

Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)

ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)

Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)

Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

Erkekler:

Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

İran : 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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