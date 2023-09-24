Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Milli Sporcular Madalya Kazandı

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk milli sporcular, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke gümüş madalya kazandı. Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 65 kiloda Seçil Er bronz madalya elde etti.