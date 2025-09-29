Haberler

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türk Atletler Başarı Gösterdi

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Ebrar Keskin gümüş madalya alırken, Hamide Doğangün 800m'de bronz madalya kazandı.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar gülle atma F20 kategorisinde yarışan Ebrar Keskin, 13.80m'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada kadınlar 800m T53 kategorisinde piste çıkan Hamide Doğangün ise kariyer en iyi derecesi olan 1: 47.99 ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
