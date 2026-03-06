Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcu, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

JUVENTUS LİSTEYE ALDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesinde gösterdiği performansın ardından İtalyan devi Juventus'un 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine aldığı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın performansı Avrupa'da yakından takip edilmeye başlandı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Milli yıldızla sadece Juventus değil; Chelsea, Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği belirtiliyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri, Barış Alper Yılmaz'ın gelişimini yakından takip ediyor.

DERBİDE TRİBÜNDE OLACAKLAR

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşması, Barış Alper Yılmaz için ayrı bir önem taşıyor. Avrupa'dan bazı kulüp temsilcilerinin dev derbide milli futbolcuyu tribünden takip etmesi bekleniyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon 37 resmi maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.