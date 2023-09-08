Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye), ilklere sahne olarak tamamlandı. Şampiyonlar belli oldu ve Türk sporcular da mücadele etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye ), ilklere sahne olarak tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar'da 2-3 Eylül'de gerçekleştirilen MXGP Türkiye'nin yanı sıra Motofest etkinliği de düzenlendi.

Dünyaca ünlü motokros yıldızları, bu yıl 19 etaptan oluşan MXGP ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), 6 etaptan oluşan MXWOMEN, 10 etaptan oluşan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX250) kürsü için ter döktü.

Dünya motokros tarihinin en önemli yarışı olan MXGP'nin şampiyonların yarışı olarak bilinen etabı MXGP Türkiye, hiç ara vermeden Afyonkarahisar'da 5 yılda 6 kez düzenleme başarısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en istikrarlı global spor etkinliği olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki MXGP Türkiye'yi izlemeye gelenlerin sayısı, Türkiye Motofest ile birlikte 400 bini kişiyi aştı. Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yayınlandı ve 3.5 milyar izleyiciye ulaştı.

Şampiyonlar MXGP Türkiye'de belli oldu

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan ve dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan motokrosun en iyileri Afyonkarahisar'da belirleniyor. Pist ve padok alanı dünyanın en iyisi olarak ödül alan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışa 23 ülkeden 124 yarışçı katıldı.

MXGP Türkiye yarışını Honda yarışçısı Slovak Tim Gajser kazanırken, GASGAS yarışçısı İspanyol Jorge Prado 10'uncu bitirmesine rağmen MXGP dünya sıralamasında liderliğini korudu.

MX2 Türkiye yarışında KTM'den Belçikalı Liam Everts kazanırken, KTM'den İtalyan Andrea Adamo dünya sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Sezonun son yarışı olan MXWOMEN Türkiye yarışını kazanan Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan şampiyon oldu. EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ise Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi bir yarış kalmasına rağmen, şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da ilan etti.

10 Türk sporcu yarıştı

MXGP'de bu yıl Türkiye adına Galip Alp Baysan yarıştı ve yarışı 3 puan ile tamamladı. Türkiye'den ilk kez Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda yarışan Irmak Yıldırım ile birlikte bu yıl Selen Tınaz da mücadele etti. Selin Tınaz 5, Irmak Yıldırım 2 puanla yarışı bitirdi.

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarışan Ata Yağız Kuzu ve Efe Kemal Hıd 4'er, Ömer Uçum 3, Yiğit Ali Selek ve Beytullah Gurur 2'şer, Mehmet Emin Musaoğlu 1 puan alarak mücadeleyi tamamladı. Avrupa Şampiyonası'nda ise Mehmet Yiğit Kara da mücadele etti. Böylece Türkiye adına 10 yarışçı dünyanın en iyileriyle podyum mücadelesi tecrübesi yaşadı.