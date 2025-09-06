Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ile birlikte 25 farklı ülkeden 130'a yakın sporcunun katılımı ile başladığını kaydederek, yarışların kıyasıya mücadele içerisinde geçeceğini ifade etti.

8. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı başladı. Şampiyona ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar'da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren başlayan MotoFest ile inanılmaz bir heyecan yaşıyorlar. Bugün de ısınma ve antrenman turları ile organizasyonumuz devam edecek ve Dünya Motokros Şampiyonası başlayacak. 25 farklı ülkeden gelen 120'ye yakın sporcumuz var. 10'a yakın milli sporcumuz var ve sporcularımız kıyasıya yarışacak. Organizasyonumuz yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Şampiyona 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere toplamda 4 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele gerçekleştirilecek. Her sene olduğu gibi bu yıl da en az bir şampiyonun Afyonkarahisar'da, Türkiye'de belirlenmesini istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR