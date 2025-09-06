Haberler

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 8. Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 25 ülkeden 130'a yakın sporcunun katılımıyla başladığını duyurdu. Organizasyon 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ile birlikte 25 farklı ülkeden 130'a yakın sporcunun katılımı ile başladığını kaydederek, yarışların kıyasıya mücadele içerisinde geçeceğini ifade etti.

8. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı başladı. Şampiyona ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar'da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren başlayan MotoFest ile inanılmaz bir heyecan yaşıyorlar. Bugün de ısınma ve antrenman turları ile organizasyonumuz devam edecek ve Dünya Motokros Şampiyonası başlayacak. 25 farklı ülkeden gelen 120'ye yakın sporcumuz var. 10'a yakın milli sporcumuz var ve sporcularımız kıyasıya yarışacak. Organizasyonumuz yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Şampiyona 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere toplamda 4 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele gerçekleştirilecek. Her sene olduğu gibi bu yıl da en az bir şampiyonun Afyonkarahisar'da, Türkiye'de belirlenmesini istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti

Fiyatlar 36 kat artmıştı! Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Erdoğan'ın imzasıyla vicdanları yaralayan adaletsizlik son buldu
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.