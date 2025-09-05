Haberler

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi renkli görüntülerle başladı. Türkiye'nin en büyük spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkan festival, yağmur ve rüzgar nedeniyle kısaldı. Yarışların yarın erken saatlerde başlayacağı duyuruldu.

ULUSLARARASI Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye (MXGP of Türkiye) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen MXGP Türkiye ve Afyon MotoFest kapılarını açtı. Türkiye'nin 2025 yılındaki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan festival, ilk gününden itibaren renkli görüntülere, gösterilere ve müzik performanslarına sahne oldu. MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi de Afyonkarahisar protokol üyelerinin ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımlarıyla yapıldı. Yağmur ve rüzgar programın kısa sürede bitmesine neden oldu. Açılışın yapıldığı programda yarışların yarın erken saatlerde başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
