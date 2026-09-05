Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı

Dünya Motokros Şampiyonas'ının 17. ayak yarışı, Afyonkarahisar'da düzenleniyor.

Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında MXGP Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası MX2, Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 ve Avrupa Motokros Şampiyonası EMX125 serbest antrenman ve sıralama turları başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şimdi zamanlama yarışları başlayacak. Parkur bu yıl ilave ettiğimiz yeni figürlerle gerçekten çok iddialı, çok zor bir parkur haline geldi. 9 yıldır sürekli üstüne koyarak şampiyonayı geliştiriyoruz." dedi.

Baysan, organizasyonda hem festival hem yarış kısmının güçlenerek devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Artık önümüzde onuncu yıl var. Onuncu yıl bizim için bir tarihten ibaret değil. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da isteğiyle gelecek yıl festival 10 gün olacak. Biz de FIM'den gelecek yıl özellikle ilave yarışlar istedik. İnşallah kabul görür. Ama bu yıl bile 125 ve 250 Avrupa şampiyonalarını dahil ettik. Bu bir motosiklet organizasyonu. Bir yarıştan ziyade. Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan bir kapısı oldu. Ülkeyi ve Afyonkarahisar'ı tanıtmanın en iyi yolu, spor turizminin en iyi yolu oldu. İstediğimiz rakamlara ulaştık."

İstedikleri noktada olduklarını vurgulayan Baysan, "Bu kadar yabancıyı burada en iyi şekilde ağırlıyoruz. Sadece yarış ve festival kısmı değil, esnafa, otele halka buranın çok farklı Anadolu'dan bir şehir olduğunu bütün dünyaya gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA