Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi
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Şu anda Paris Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte forma giyen Leandro Paredes, 2021'de Barcelona'ya karşı 4-1 kazandıkları maçta Arjantinli yıldızla aralarında yaşanan çarpıcı bir olayı anlattı. O maçta takım arkadaşına yaptığı bir yorumu Messi'nin duyduğunu belirten Parades, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Parades'in Lionel Messi ile ilgili anısı gündeme oturdu.
"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"
Caja Negra'ya konuşan Paredes, 2021 yılında Barcelona'yı 4-1 yendikleri maçta takım arkadaşlarına bir yorum yaptığını ve bunu duyan Messi'nin çılgına döndüğünü belirtti. Parades yaptığı açıklamada, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi, ben ise o an sadece eve gitmek istedim." ifadelerini kullandı.
"GERÇEKTEN ÇOK KIZMIŞTI"
Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferleriyle takım arkadaşı olmalarından sonra aralarında bir sorun kalmadığını belirten Parades, "Şimdi konu açıldığında bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz. Fakat o zaman gerçekten çok kızmıştı, beni öldürmek istemişti!" dedi.
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