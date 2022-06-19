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Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi

Haberler.com - Spor
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Şu anda Paris Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte forma giyen Leandro Paredes, 2021'de Barcelona'ya karşı 4-1 kazandıkları maçta Arjantinli yıldızla aralarında yaşanan çarpıcı bir olayı anlattı. O maçta takım arkadaşına yaptığı bir yorumu Messi'nin duyduğunu belirten Parades, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Parades'in Lionel Messi ile ilgili anısı gündeme oturdu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Caja Negra'ya konuşan Paredes, 2021 yılında Barcelona'yı 4-1 yendikleri maçta takım arkadaşlarına bir yorum yaptığını ve bunu duyan Messi'nin çılgına döndüğünü belirtti. Parades yaptığı açıklamada, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi, ben ise o an sadece eve gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK KIZMIŞTI"

Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferleriyle takım arkadaşı olmalarından sonra aralarında bir sorun kalmadığını belirten Parades, "Şimdi konu açıldığında bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz. Fakat o zaman gerçekten çok kızmıştı, beni öldürmek istemişti!" dedi.

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Lionel Messi Arjantin Spor Haberler

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