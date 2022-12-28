Dünya Kupası'nı kazandı, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig tarihinin en çılgın transferi için resmi açıklama

Galatasaray'la adı geçen Angel Di Maria için Arjantin Milli Takımı'nın Sportif Direktörü Luciano Nakis'ten açıklama geldi. Nakis, "Bu birliktelik olabilir. Di Maria için Galatasaray iyi bir seçenek" açıklamasını yaptı.

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Angel Di Maria, Galatasaray yolunda. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulüple anılan 34 yaşındaki futbolcu için Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuğu oldu.

"MATA İLE YAKIN ARKADAŞ"

Nakis açıklamasında Mata detayını vurgulayarak, "Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabilir. Galatasaray büyük bir kulüp. Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir. Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar. Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor. Onun için iyi bir seçenek" dedi.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Temmuz ayında Juventus'la bir yıllık kontrat izleyen Di Maria, sezon sonunda boşa çıkıyor. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A Ligi'nde 7 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asist üretti.

"ICARDİ RADARIMIZDA"

Nakis, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'nda yeniden oynama şansı için ise, "Icardi geniş kadromuzda bulunan bir oyuncu. Muhtemel seçeneklerimizden biri. Düzenli olarak takip ediyoruz. Elbette yeniden seçilme ihtimali bulunuyor" dedi.