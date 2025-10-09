Dünya Kupası'nda tarihi değişiklik

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Dünya Kupası ile ilgili tarihi bir değişikliği açıkladı.

'AŞIRI SICAK OLABİLİYOR'

Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın gelecek dönemlerde yıl sonunda oynanabileceğini açıkladı. Bazı ülkelerde yaz aylarında aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirten Infantino, 'Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor.' dedi.

'AÇIK FİKİRLİ OLMALIYIZ'

Sözlerine devam eden Infantinoi, 'Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa'da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız." diye devam etti.

"MART VE EKİM'

FIFA Başkanı, Dünya Kupası'nın yeni tarihleri ile ilgili, 'Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde aynı anda futbol oynamak istiyorsan bunu muhtemelen mart ya da ekim aylarında yapmalısın. Çünkü aralıkta dünyanın bir kısmında, temmuzda ise başka bir kısmında futbol oynamak mümkün değil. Milli takım turnuvaları, oyuncu serbest bırakma takvimi ve kulüp organizasyonlarını konuşurken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmalı ve herkesin yararına olacak bir denge kurmalıyız. Ortada çok şey var.' sözlerini sarf etti.