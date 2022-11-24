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Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Yıldızlar karması Uruguay da takıldı

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Yıldızlar karması Uruguay da takıldı

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı. Darwin Nunez, Cavani, Suarez gibi yıldızları olan Uruguay, beklentileri karşılayamadı.

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Uruguay, Güney Kore ile golsüz berabere kaldı.

KIM MIN JAE OYNADI

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min Jae de Güney Kore'nin ilk 11'indeydi. Güney Kore savunması gösterdiği performansla tam not aldı.

Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Yıldızlar karması Uruguay da takıldı

URUGUAY ŞAŞIRTTI

Turnuvanın favorilerinden Uruguay'ın ortaya koyduğu futbol şaşırttı. Grupta Portekiz ve Gana gibi güçlü takımlarla maç yapacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Luis Suarez Kim Min-Jae Uruguay Spor Haberler

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