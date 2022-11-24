Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Yıldızlar karması Uruguay da takıldı
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2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı. Darwin Nunez, Cavani, Suarez gibi yıldızları olan Uruguay, beklentileri karşılayamadı.
Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Uruguay, Güney Kore ile golsüz berabere kaldı.
KIM MIN JAE OYNADI
Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min Jae de Güney Kore'nin ilk 11'indeydi. Güney Kore savunması gösterdiği performansla tam not aldı.
URUGUAY ŞAŞIRTTI
Turnuvanın favorilerinden Uruguay'ın ortaya koyduğu futbol şaşırttı. Grupta Portekiz ve Gana gibi güçlü takımlarla maç yapacak.