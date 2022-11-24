Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Yıldızlar karması Uruguay da takıldı

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı. Darwin Nunez, Cavani, Suarez gibi yıldızları olan Uruguay, beklentileri karşılayamadı.