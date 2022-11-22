Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Cornelius kaçırdı, Danimarka takıldı

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Danimarka ve Tunus golsüz berabere kaldı. Turnuvanın gizli favorilerinden Danimarka, karşılaşmada çok net fırsatlardan yararlanamadı. 1'er puan bölüşüldü. Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius, kaçırdığı pozisyonlarla taraftarları çıldırttı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. Danimarka, bu karşılaşmada çok net fırsatlardan yararlanamadı. Tunus da gösterdiği başarılı takım savunmasıyla dikkat çekti.

CORNELIUS DAMGA VURDU

Trabzonspor'un Danimarkalı eski golcüsü Cornelius, kaçırdığı pozisyonlarla ülkesinin taraftarlarına saç baş yoldurdu. Boş kaleye gol kaçıran performansı sosyal medyaya damga vurdu.