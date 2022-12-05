Dünya Kupası'nda herkes favorisini gözden geçirecek! Brezilya 36 dakikada fişi çekti

Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore ile karşılaşan Brezilya, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Brezilya, 36 dakikada skoru 4-0'a getirip oyunu rölantiye aldı. Güney Kore'nin son bölümde Paik Seung'la bulduğu gol ise veda sayısı oldu. Brezilya, sergilediği futbolla herkesi mest etti.