Dünya Kupası'nda devrim niteliğinde kararlar! Takım sayısı ve eleme sistemi değişti
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FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki FIFA 2026 Dünya Kupası, 48 takımla oynanacak. Eleme turları son 32'yle başlayacak, 12 grupta 4'er takım bulunacak. İlk 2'de yer alan takımlar ile 8 tane en iyi üçüncü takım gruplardan çıkacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi. Öte yandan yapılan duyuruya göre 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak.
ELEME TURU SON 32'DE BAŞLAYACAK
Eleme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi 3. olan sekiz takım çıkacak. Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki maç sayısı da 64'den 104'e çıkacak.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.
İşte Dünya Kupası'nın yeni formatı;
- 16 şehir
- 48 takım
- 12 grup
- 104 maç