Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Ronaldo'suz Portekiz, rakibini farka boğdu

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu Portekiz-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna girdiği kapanış maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup etti ve Fas'la eşleşti.

Dünya Kupası'nda heyecan dolu bölüme geçildi. Son 16 turu, 6 Aralık günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz, rakibini farka boğdu.

SÜRPRİZ FAS'TAN GELDİ

Son 16 turuna grubundan lider çıkarak yükselen Fas, İspanya'yı turnuvanın dışına itti. Normal süresi ve uzatmaların 0-0 bittiği karşılaşmada Fas, penaltılarda 3-0'lık skorla galip geldi.

PORTEKİZ ŞOV YAPTI

Portekiz ise İsviçre karşısında şov yaptı. Ronaldo'nun yedek beklediği maçta Portekiz'in gösterdiği etkili performans dikkat çekti. Portekiz'in 6-1 kazandığı maçta Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos, hat-trick yaptı. Diğer goller ise Pepe, Raphael Guerreiro ve Leao'dan geldi. İsviçre'nin tek sayısını Akanji kaydetti.

İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler: