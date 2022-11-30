Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup etaplarının son maçları oynanmaya devam ediyor. 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanırken, Dünya Kupası'nda tarihi bir anın yaşanacağı ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK KADIN HAKEM

Dünya Kupası E Grubu'nda saat 22.00'de oynanacak Kosta Rika- Almanya maçını hakem Stephanie Frappart yönetecek. Bu atamayla Frappart, Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Stephanie Frappart

YARDIMCILARI DA KADIN

Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını ise yine kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.