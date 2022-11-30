Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama
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2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında oynanacak Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart böylece Dünya Kupası tarihinde maç yönetecek ilk kadın hakem olacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup etaplarının son maçları oynanmaya devam ediyor. 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanırken, Dünya Kupası'nda tarihi bir anın yaşanacağı ortaya çıktı.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK KADIN HAKEM
Dünya Kupası E Grubu'nda saat 22.00'de oynanacak Kosta Rika- Almanya maçını hakem Stephanie Frappart yönetecek. Bu atamayla Frappart, Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.
YARDIMCILARI DA KADIN
Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını ise yine kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.
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