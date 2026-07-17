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Dünya Kupası finalini Slavko Vincic yönetecek

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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasındaki maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak.

İSPANYA ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında görev alacak hakemler de belli oldu. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Vincic, Türkiye'de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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