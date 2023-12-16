FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Yarı Finali'nde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. İki Türk takımı tarihte ilk kez bu turnuvada aynı anda finale kaldı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ve VakıfBank finale kaldı

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Yarı Finali'nde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

TARİHTE BİR İLK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

TÜRK FİNALİ YARIN

VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı-VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da başlayacak.