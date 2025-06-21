Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Başladı
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Erzincan Valiliği koordinasyonunda, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası hız ve adrenalin dolu yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başladı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı, hız ve adrenalin dolu bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

20 Haziran 2025 Cuma günü sıralama yarışlarıyla başlayan Dünya İniş Kaykay Şampiyonasında 21 Haziran Cumartesi günü devam edecek eleme ve sıralama yarışlarının ardından 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak yarışmalar sonucunda dereceye girecek olan yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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