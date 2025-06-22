Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Sona Erdi

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Ergan Dağı'nda Sona Erdi
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Ergincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmaların sonucunda farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 21 farklı ülkeden toplamda 50 sporcu katıldı. Kaykay tutkunlarını Erzincan'da bir araya getiren şampiyonada 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yapılan yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Şampiyonada Open luge kategorisinde, Abdil Mahdzan birinci, Ulrich Becker ikinci ve Kolby Parks üçüncü sırayı aldı.

Open skate kategorisinde zirvede Adrien Paynel, ardından Owen Fox ve Harry Clarke yer aldı.

Open inline kategorisinde ise Carlos Quirogo birinciliği elde ederken, Andreu Rochina ikinci, Loneis Pyrovolou ise üçüncü oldu.

Şampiyonada başarılı olan sporculara ödülleri, Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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