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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, 15-16 Mart tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için tüm motosikletseverleri davet etti. Organizasyona 12 ülkeden yaklaşık 40 sporcu katılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, tüm motosikletseverleri Erciyes'te 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye ) davet etti.

Erciyes, 15-16 Mart tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 40 sporcunun mücadele edeceği organizasyona tüm motosikletseverleri davet etti. Başkan Vefa, "Bu organizasyon sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine ve turizmine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve motosiklet sporlarının daha fazla ilgi görmesine vesile oluyor. 15-16 mart tarihlerinde Erciyes'te gerçekleşecek bu önemli şampiyonaya tüm motosikletseverleri ve halkımızı davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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