Haberler

Rize'de Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda Jandarma Tedbirleri

Rize'de Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda Jandarma Tedbirleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda 8 ülkeden 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Jandarma ekipleri, şampiyona boyunca güvenlik önlemleri aldı.

RİZE'de jandarma ekipleri, Güneysu ilçesinde bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda düzenlenen Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirlere ait görüntüleri paylaştı.

İlçeye bağlı deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda 2 gün süren Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte; aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışları çok sayıda vatandaş pist kenarından takip etti. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, jandarma ekipleri 2 gün boyunca bölgede 24 saat görev yaptı. Trafik jandarma ekipleri, sisli yollarda araçları yönlendirdi, kar motoru ve paletli arazi araçlarıyla yaylada devriye attı. Bulut denizi üstünde alınan tedbir ve uygulamalar jandarma kamarasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu