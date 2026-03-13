Haberler

Türkiye Milli Kadın Curling Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Türkiye, 14-22 Mart tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, grup aşamasında son şampiyon Kanada dahil 12 rakibiyle karşılaşacak.

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, yarın Kanada'da başlayacak.

Calgary kentinin 14- 22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve Melisa Cömert'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon Kanada'nın yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Danimarka, Güney Kore, İskoçya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya ve Norveç ile karşılaşacak.

13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler, doğrudan yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

