Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve performans alanlarından 500'den fazla insansı robotun yarıştığı büyük bir etkinlik olarak final gününe ulaştı. Oyunlar, farklı senaryo ve spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalarla dikkat çekti.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

15 Ağustos'ta başlayan oyunların son gününde 4X100 bayrak koşu yarışı, 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları ile kick boks müsabakalarının finalleri yapıldı.

Spor müsabakaları dışında insansı robotlar, pratik etkinliklerini sınayan senaryo müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Robotların tekerlekli valizleri resepsiyondan odalara taşıdığı otel senaryosu ve reçetede yazılı ilaçları raflardan bulup topladığı hastane senaryosuna dayalı müsabakalar gerçekleştirildi.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Çin dışında aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya'nın olduğu 15 ülkeden 280 ekip katıldı.

Oyunlarda robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500'den fazla insansı robot yarıştı.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet etti.

Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme becerileriyle ilgili müsabakalar yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Spor
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar

Katliam hazırlığı! Dünyayı tedirgin eden plan için toplanıyorlar
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

Görüntü gündem oldu, bakanlık o isim için harekete geçti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.