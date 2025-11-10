Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası Kahire'de Devam Ediyor
Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nın 3. gününde erkekler 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı. Yarışmada Hint atıcı Samrat Rana altın madalya kazanırken, milli sporcularımızdan Yusuf Dikeç 23'üncü sırada yer aldı.
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor.
Organizasyonun 3. gününde kadınların ardından erkeklerde 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı.
Bu kategoride elemelerde 121 sporcu yarışırken, ilk 8'de yer alan atıcılar finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Milli sporculardan Yusuf Dikeç 23'üncü, Buğra Selimzade 78'inci, Mustafa İnan ise 79'uncu oldu.
Erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı Hint Samrat Rana kazanırken, Çinli Kai Hu gümüş, bir diğer Hint sporcu Varun Tomar bronz madalya aldı.
Kadınlar 10 metre havalı tabancada milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 4'üncü olmuştu.
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası, 17 Kasım'da sona erecek.